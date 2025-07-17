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«Рома» приостановила переговоры по Риосу, интересующему «Зенит» — Ди Марцио

«Рома» приостановила переговоры по Риосу, интересующему «Зенит» — Ди Марцио
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Переговорный процесс между «Ромой» и «Палмейрасом» по полузащитнику бразильской команды Ричарду Риосу приостановлен. На текущий момент сторонам не удалось достичь взаимопонимания по возможному переходу 25-летнего футболиста. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Риосу со стороны санкт-петербургского «Зенита». Подчёркивалось, что сине-бело-голубые предложили «Палмейрасу» € 30 млн за хавбека. Также отмечалось, что санкт-петербургский клуб готов платить Риосу в два раза больше, чем «Рома».

Полузащитник выступает в составе «Палмейраса» с марта 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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