«Наполи» презентовал форму на сезон-2025/2026 с щитом «скудетто»

Итальянский «Наполи» представил домашний и выездной комплекты формы на будущий сезон. Экипировка была разработана совместно с брендом EA7. Как отмечается на официальном сайте «Наполи», новый дизайн призван ещё больше укрепить связь между самобытностью клуба и культурными корнями города.

Фото: ФК «Наполи»

Домашние футболки «Наполи» будут выполнены в традиционном для клуба голубом цвете, выездные — в белом. Кроме того, на переднюю часть футболки будет нанесён щит «скудетто» в цветах национального флага Италии, который украшает форму действующих чемпионов страны.

Фото: ФК «Наполи»

Чемпионат Италии начнётся для «Наполи» 23 августа. В рамках 1-го тура Серии А подопечные Антонио Конте встретятся на выезде с «Сассуоло».