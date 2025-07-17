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«Наполи» презентовал форму на сезон-2025/2026 с щитом «скудетто»

«Наполи» презентовал форму на сезон-2025/2026 с щитом «скудетто»
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Итальянский «Наполи» представил домашний и выездной комплекты формы на будущий сезон. Экипировка была разработана совместно с брендом EA7. Как отмечается на официальном сайте «Наполи», новый дизайн призван ещё больше укрепить связь между самобытностью клуба и культурными корнями города.

Фото: ФК «Наполи»

Домашние футболки «Наполи» будут выполнены в традиционном для клуба голубом цвете, выездные — в белом. Кроме того, на переднюю часть футболки будет нанесён щит «скудетто» в цветах национального флага Италии, который украшает форму действующих чемпионов страны.

Фото: ФК «Наполи»

Чемпионат Италии начнётся для «Наполи» 23 августа. В рамках 1-го тура Серии А подопечные Антонио Конте встретятся на выезде с «Сассуоло».

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