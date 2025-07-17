Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Когда выходишь на поле, понимаешь, что ты такое пережил…» Кисляк — о смерти матери

«Когда выходишь на поле, понимаешь, что ты такое пережил…» Кисляк — о смерти матери
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал, как смерть его мамы повлияла на игру и отношение к жизни футболиста. На тот момент спортсмену было 17 лет.

– На том, что мы видим от тебя на поле, тоже сказалась потеря мамы?
– Думаю, в любом случае что-то есть. Мы с папой остались вдвоём – это ответственность, самостоятельность. Было тяжело. Повлияло, что я прошёл через это.

Когда выходишь на поле, понимаешь, что ты такое пережил… Как будто ничего серьёзнее уже быть не может. Ничего не страшно. Бояться, волноваться из-за какой-то мелочи по сравнению с такой потерей… Больше я не загоняюсь. Может, поэтому выгляжу увереннее, — приводит слова Кисляка Sports.ru.

Материалы по теме
Молодые россияне снова в топе международных рейтингов! Пиняева всё ещё высоко ценят
Молодые россияне снова в топе международных рейтингов! Пиняева всё ещё высоко ценят
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android