«Когда выходишь на поле, понимаешь, что ты такое пережил…» Кисляк — о смерти матери

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал, как смерть его мамы повлияла на игру и отношение к жизни футболиста. На тот момент спортсмену было 17 лет.

– На том, что мы видим от тебя на поле, тоже сказалась потеря мамы?

– Думаю, в любом случае что-то есть. Мы с папой остались вдвоём – это ответственность, самостоятельность. Было тяжело. Повлияло, что я прошёл через это.

Когда выходишь на поле, понимаешь, что ты такое пережил… Как будто ничего серьёзнее уже быть не может. Ничего не страшно. Бояться, волноваться из-за какой-то мелочи по сравнению с такой потерей… Больше я не загоняюсь. Может, поэтому выгляжу увереннее, — приводит слова Кисляка Sports.ru.