«Динамо» согласилось продать Карраскаля во «Фламенго» за € 12 млн — Мерло

Атакующий полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль достиг устного соглашения о переходе во «Фламенго». Об этом сообщает журналист Сезар Луис Мерло в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, бело-голубые готовы продать колумбийского футболиста за € 12 млн. Юристы готовят необходимые документы. В случае финального успеха Карраскаль подпишет контракт с «Фламенго», рассчитанный на четыре года.

Карраскаль перешёл в «Динамо» из ЦСКА летом 2023 года. В минувшем сезоне колумбиец принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

Самая крупная победа «Динамо»: