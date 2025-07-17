Агент Угальде: «ПСЖ» был одним из клубов, с которым у нас были очень серьёзные переговоры

Агент Курт Морсинк, представляющий интересы нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде, сообщил, что вёл серьёзные переговоры о возможном переходе футболиста в «ПСЖ».

«Особенность Манфреда заключается в том, что он всегда будет интересен. «ПСЖ» был одним из клубов, с которым у нас были очень серьёзные переговоры. Это был один из многих клубов.

Дело в том, что € 20 млн в условиях финансового фэйр-плей ФИФА и ситуации с Россией, о которой мы знали, немного ограничивает круг команд. Но «ПСЖ» — одна из тех, у которой есть зелёный свет для переговоров с Россией, как и у «Фейеноорда», — приводит слова Морсинка Estadio TD+.

Костариканец выступает в составе красно-белых с января 2024 года. За этот период он принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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