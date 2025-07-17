«Скоро будет что-то интересное». Акинфеев опубликовал совместное видео с Овечкиным

Голкипер ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев поделился совместным видео с российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Видеообращение было опубликовано в телеграм-канале вратаря.

Игорь Акинфеев: Друзья, всем большой привет! Посмотрите, с какой легендой я сейчас сижу на одном диване.

Александр Овечкин: Друзья, всем привет. Две легенды вместе.

Игорь Акинфеев: Скоро будет что-то интересное.

Напомним, ранее Игорь Акинфеев поздравлял Александра Овечкина с рекордом по количеству заброшенных шайб в НХЛ после достижения отметки в 895 голов. Сам вратарь 12 июля установил рекорд по количеству побед в Суперкубке России. ЦСКА переиграл «Краснодар» (1:0), а Акинфеев завоевал данный трофей в восьмой раз в карьере.