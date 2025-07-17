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Матвей Кисляк из ЦСКА — о своей игре: сила — в простоте

Матвей Кисляк из ЦСКА — о своей игре: сила — в простоте
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Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал о принципах своей игры в роли опорника.

«За это время понял: сила – в простоте. Чем проще играешь, тем большему числу людей кажется, что ты играешь лучше. Увидел вариант – не придумал ничего сложного, отдал передачу. Я не стараюсь обыгрывать трёх-четырёх человек, как Ямаль. Чем меньше брака на моей позиции – тем я буду ценнее. Чем больше у меня будет продвигающих передач, тем лучше», — приводит слова Кисляка Sports.ru.

Напомним, в прошлом сезоне Кисляк выходил на поле в 33 официальных встречах, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

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