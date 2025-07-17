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Карраскаль подписал контракт с «Фламенго» и может прибыть в Бразилию в выходные — Goal

Карраскаль подписал контракт с «Фламенго» и может прибыть в Бразилию в выходные — Goal
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Атакующий полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль завершил подписание контракта с «Фламенго». Об этом сообщает журналист Goal Раиса Симплисио в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, переговоры красно-чёрных с «Динамо» существенно продвинулись, в связи с чем не исключёно, что колумбийский футболист может прибыть в Рио-де-Жанейро в грядущие выходные.

Ранее СМИ сообщали, что «Фламенго» заплатит бело-голубым € 12 млн — в качестве фиксированной суммы. При этом сумма трансфера может увеличиться до € 15 млн с учётом бонусов.

Карраскаль перешёл в «Динамо» из ЦСКА летом 2023 года. В минувшем сезоне колумбиец принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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