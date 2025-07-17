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Агент Угальде: «Спартак» просит € 20 млн за Манфреда, «Фейеноорд» предлагал € 15 млн

Агент Угальде: «Спартак» просит € 20 млн за Манфреда, «Фейеноорд» предлагал € 15 млн
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Агент Курт Морсинк, представляющий интересы форварда московского «Спартака» Манфреда Угальде, назвал сумму, за которую красно-белые готовы продать 23-летнего футболиста.

«Всегда есть заинтересованные [в Угальде] клубы, но необходимо найти команду, которая будет вести переговоры и предложит сумму, превышающую € 20 млн, о которой просит «Спартак». Предложение «Фейеноорда» в размере € 15 млн было недостаточным. Мы будем продолжать работать над этим», — приводит слова Морсинка Estadio TD+.

В минувшем сезоне Угальде принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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