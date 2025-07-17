Губернатор Федорищев встретился с игроками и штабом «Крыльев Советов» перед стартом РПЛ

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провёл встречу с игроками и тренерским штабом «Крыльев Советов» перед стартом нового сезона Российской Премьер-Лиги. В 1-м туре РПЛ самарская команда встретится с «Акроном». Игра назначена на субботу, 19 июля.

«Пожелал команде успехов в новом сезоне. Заверил, что мы поддерживаем и всегда будем поддерживать клуб, создавать все необходимые условия. У «Крыльев» есть сильные футболисты, амбициозный тренер, стабильное финансирование и бюджет, позволяющий решать поставленные задачи. А главное — есть десятки тысяч верных и преданных болельщиков, которые ждут от любимой команды яркого футбола и побед.

Отдельно пообщался с молодыми игроками «Крыльев». Мы должны уделять внимание нашим юным талантам, давать им шансы проявить себя. В субботу — дерби с «Акроном». Уверен, будет интересная игра и бескомпромиссная борьба. Приходите на стадион!» — написал Федорищев в своём телеграм-канале.