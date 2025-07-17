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Marca назвала условие, которое может поспособствовать переходу Диаса в «Барселону»

Потенциальная покупка «Ливерпулем» форварда «Ньюкасла» Александера Исака или нападающего «Айнтрахта» Уго Экитике может поспособствовать переходу вингера мерсисайдцев Луиса Диаса в «Барселону», крайне заинтересованную в футболисте. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, это обусловлено способностью Исака и Экитике сыграть на позиции Диаса.

Подчёркивается, что президент сине-гранатовых Жоан Лапорта и спортивный директор клуба Деку следят за всеми новостями, связанными с трансферами «красных».

Также вероятность перехода колумбийца в испанский гранд увеличилась, поскольку игрок не принял предложение «Ливерпуля» о новом контракте, посчитав его недостаточным.

Ранее СМИ сообщали, что мерсисайдцы провели переговоры с «сороками» по Исаку, а также предложили «Айнтрахту» € 81,2 млн за Экитике.

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