Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Marca назвала условие, которое может поспособствовать переходу Диаса в «Барселону»

Marca назвала условие, которое может поспособствовать переходу Диаса в «Барселону»
Аудио-версия:
Комментарии

Потенциальная покупка «Ливерпулем» форварда «Ньюкасла» Александера Исака или нападающего «Айнтрахта» Уго Экитике может поспособствовать переходу вингера мерсисайдцев Луиса Диаса в «Барселону», крайне заинтересованную в футболисте. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, это обусловлено способностью Исака и Экитике сыграть на позиции Диаса.

Подчёркивается, что президент сине-гранатовых Жоан Лапорта и спортивный директор клуба Деку следят за всеми новостями, связанными с трансферами «красных».

Также вероятность перехода колумбийца в испанский гранд увеличилась, поскольку игрок не принял предложение «Ливерпуля» о новом контракте, посчитав его недостаточным.

Ранее СМИ сообщали, что мерсисайдцы провели переговоры с «сороками» по Исаку, а также предложили «Айнтрахту» € 81,2 млн за Экитике.

Луис Диас Подробнее
Материалы по теме
GMS: «Ливерпуль» согласовал контракт с Экитике и предлагает «Айнтрахту» £ 70 млн за игрока

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android