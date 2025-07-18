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Партизан — АЕК Ларнака, результат матча 17 июля 2025, счёт 2:1, 5:6, пен., Квалификация Лиги Европы

АЕК Ларнака победил «Партизан» в серии пенальти и вышел в следующий раунд Лиги Европы
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Завершился ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 между сербским «Партизаном» и кипрским АЕКом. Команды играли на стадионе «Партизан» в Белграде (Сербия). Основное время матча завершилось с преимуществом хозяев в один мяч. В компенсированное время команды обменялись голами, а в серии пенальти сильнее оказались киприоты— 2:1 (6:5 пен.).

Лига Европы . 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
17 июля 2025, четверг. 22:00 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
2 : 1
5 : 6
АЕК Ларнака
Ларнака, Кипр
1:0 Угрешич – 69'     1:1 Понс – 104'     2:1 Йованович – 118'    

На 69-й минуте полузащитник «Партизана» Огнен Угрешич вывел свою команду вперёд. На 90+5-й минуте нападающий АЕКа Кароль Ангельски не реализовал пенальти. Таким образом, по итогам 180 минут двухматчевого противостояния между командами была зафиксирована ничья. Встреча продолжилась дополнительными таймами. На 104-й минуте испанец Пере Понс сравнял счёт и вывел гостей вперёд по сумме двух матчей. На 118-й минуте форвард Душан Йованович забил второй гол «Партизана». В серии пенальти точнее оказались гости.

АЕК квалифицировался во второй отборочный раунд Лиги Европы. «Партизан» завершил выступления в турнире.

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