АЕК Ларнака победил «Партизан» в серии пенальти и вышел в следующий раунд Лиги Европы

Завершился ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 между сербским «Партизаном» и кипрским АЕКом. Команды играли на стадионе «Партизан» в Белграде (Сербия). Основное время матча завершилось с преимуществом хозяев в один мяч. В компенсированное время команды обменялись голами, а в серии пенальти сильнее оказались киприоты— 2:1 (6:5 пен.).

На 69-й минуте полузащитник «Партизана» Огнен Угрешич вывел свою команду вперёд. На 90+5-й минуте нападающий АЕКа Кароль Ангельски не реализовал пенальти. Таким образом, по итогам 180 минут двухматчевого противостояния между командами была зафиксирована ничья. Встреча продолжилась дополнительными таймами. На 104-й минуте испанец Пере Понс сравнял счёт и вывел гостей вперёд по сумме двух матчей. На 118-й минуте форвард Душан Йованович забил второй гол «Партизана». В серии пенальти точнее оказались гости.

АЕК квалифицировался во второй отборочный раунд Лиги Европы. «Партизан» завершил выступления в турнире.