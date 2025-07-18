«Фламенго» изменил способ оплаты для успешного перехода Карраскаля — Касагранде

«Фламенго» изменил способ оплаты, чтобы избежать необходимости предоставления банковских гарантий и увеличения стоимости транзакции до 20%, с целью осуществить трансфер атакующего полузащитника московского «Динамо» Хорхе Карраскаля. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, красно-чёрные близки к моменту объявления о переходе колумбийского футболиста. Подчёркивается, что бразильский клуб заплатит российской команде € 12 млн за переход Карраскаля.

В минувшем сезоне хавбек принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Карраскаля с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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