«Челси» определился с главной трансферной целью

«Челси» обозначил главной целью приобретение в это трансферное окно вингера «Астон Виллы» и сборной Англии Моргана Роджерса. Об этом сообщает издание The Sun. Лондонский клуб оценивает футболиста в £ 80 млн (€ 92,8 млн).

Стоит отметить, что команда Унаи Эмери желает сохранить английского игрока, при этом не нарушив правила финансового фэйр-плей АПЛ и УЕФА. Отмечается, что клуб из Бирмингема также не готов рассматривать обмен Роджерса на нападающего «синих» Николаса Джексона.

В 54 матчах во всех турнирах прошедшего клубного сезона англичанин забил 14 голов и отдал 15 результативных передач. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость вингера составляет € 55 млн.