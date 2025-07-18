Sport.es: Флик понимает положение «Барселоны», но требует подписать крайнего нападающего

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик понимает, что клуб по-прежнему испытывает трудности с соответствием финансовому правилу 1:1, которые могут привести к проблемам при регистрации новых футболистов. При этом в бюджете испанского гранда есть средства на покупку новых игроков. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, несмотря на осознание немецким специалистом ситуации, он настаивает на необходимости приобретения нападающего на левый фланг атаки. Ранее Флик одобрил подписание вингера «Атлетика» Нико Уильямса, однако игрок продлил контракт с клубом. На текущий момент «Барселона» работает над трансфером нападающего «Ливерпуля» Луиса Диаса.

Подчёркивается, вероятно, если «блауграна» подпишет нового нападающего, то сделает это не раньше августа. Сине-гранатовые предпочитают дождаться урегулирования ситуации с экономическим вопросом.

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