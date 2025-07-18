«ПСЖ» объявил о подписании пятилетнего контракта с 19-летним вратарём из «Ромы»

Итальянский голкипер бразильского происхождения Ренато Марин перешёл из «Ромы» в «ПСЖ». О заключении с 19-летним голкипером долгосрочного контракта сообщила пресс-служба парижан на официальном сайте команды.

Срок действия соглашения между Марином и французским клубом составил пять лет — до лета 2030 года.

В «Рому» Ренато Марин перебрался из бразильского «Сан-Паулу» в августе 2022 года. С тех пор на его счету 44 матча за молодёжную команду римлян в Примавере. Всего вратарь принял участие в 68 матчах за команды «Ромы» разных возрастов и пропустил в них 75 мячей. В матчах взрослой команды Марин на поле не выходил.