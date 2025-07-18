«Челси» может продать защитника в «Ньюкасл» за € 35 млн — Caught Offside

«Ньюкасл» проявляет интерес к центральному защитнику «Челси» Акселю Дисаси. Стороны провели предварительные переговоры. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, лондонский клуб запрашивает € 35 млн за 27-летнего футболиста, однако существует вероятность, что «сороки» смогут договориться о сумме в € 30 млн. При этом конкуренцию «Ньюкаслу» может составить «Вильярреал», однако именно англичане лидирует в гонке за подписание Дисаси.

Вторую половину минувшего сезона защитник провёл в «Астон Вилле» на правах аренды. Действующее трудовое соглашение игрока с «Челси» рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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