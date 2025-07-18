Спортдиректор «Барселоны» Деку провёл встречу с окружением Хави Симонса — Sport.es

Спортивный директор «Барселоны» Деку провёл встречу с представителями атакующего полузащитника «Лейпцига» Хави Симонса, длившуюся 45 минут. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, 22-летний футболист хотел бы вернуться в испанский гранд, выпускником академии которого он является, на определённом этапе карьеры.

Подчёркивается, что на сегодняшний день цена, установленная «быками» за трансфер Симонса, является «неподъёмной» для «Барселоны». Рыночная стоимость нидерландского хавбека составляет € 70 млн. Также Симонс дал понять, что намерен покинуть «Лейпциг» нынешним летом. У футболиста есть предложения от клубов из Англии.

В минувшем сезоне Симонс принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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