Обамеянг покинул «Аль-Кадисию» свободным агентом, проведя всего год в Саудовской Аравии

Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг покинул Саудовскую Аравию. О расставании с 36-летним форвардом официально объявила пресс-служба «Аль-Кадисии» в клубных соцсетях. Обамеянг провёл в Про-Лиге всего один сезон.

По данным СМИ, в услугах Обамеянга заинтересован «Марсель», который на данный момент остаётся последним европейским клубом в карьере габонца. Напомним, ранее он выступал за такие клубы, как «Челси», «Барселона», «Арсенал», «Боруссия» Дортмунд, «Сент-Этьен», «Милан», «Монако», «Лилль» и «Дижон».

В минувшем сезоне в активе Обамеянга 36 матчей в чемпионате и Кубке Саудовской Аравии. В них нападающий отметился 21 голом и тремя результативными передачами.