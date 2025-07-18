Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лукас Васкес попрощался с болельщиками «Реала» после 10 лет в клубе

Лукас Васкес попрощался с болельщиками «Реала» после 10 лет в клубе
Комментарии

Испанский защитник Лукас Васкес обратился к болельщикам мадридского «Реала» после ухода из клуба. Напомним, в среду, 16 июля, «Королевский клуб» объявил об уходе 34-летнего воспитанника.

«Привет, мадридисты! Я пишу вам это сообщение, чтобы поблагодарить за всю ту заботу, которую я получал изо дня в день в этот период моей жизни. Это было потрясающе. Мне очень понравилось, и я уезжаю с большой гордостью. Скоро увидимся», — написал Васкес в соцсети.

В составе мадридского «Реала» Лукас Васкес пять раз становился победителем Лиги чемпионов УЕФА. За основную команду «сливочных» испанец выступал с лета 2015 года, а в системе клуба находился с 2007-го.

Материалы по теме
Итоги и сенсации сезона для каждого клуба Ла Лиги. Здесь не только про «Барсу» и «Реал»
Итоги и сенсации сезона для каждого клуба Ла Лиги. Здесь не только про «Барсу» и «Реал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android