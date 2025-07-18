Лукас Васкес попрощался с болельщиками «Реала» после 10 лет в клубе

Испанский защитник Лукас Васкес обратился к болельщикам мадридского «Реала» после ухода из клуба. Напомним, в среду, 16 июля, «Королевский клуб» объявил об уходе 34-летнего воспитанника.

«Привет, мадридисты! Я пишу вам это сообщение, чтобы поблагодарить за всю ту заботу, которую я получал изо дня в день в этот период моей жизни. Это было потрясающе. Мне очень понравилось, и я уезжаю с большой гордостью. Скоро увидимся», — написал Васкес в соцсети.

В составе мадридского «Реала» Лукас Васкес пять раз становился победителем Лиги чемпионов УЕФА. За основную команду «сливочных» испанец выступал с лета 2015 года, а в системе клуба находился с 2007-го.