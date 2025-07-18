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Андрей Талалаев: почти все любители футбола в стране будут смотреть нашу игру с «Динамо»

Андрей Талалаев: почти все любители футбола в стране будут смотреть нашу игру с «Динамо»
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о матче открытия чемпионата России — 2025/2026, где калининградский клуб в гостях встретится с московским «Динамо».

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
18 июля 2025, пятница. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, это ответственность и внимание. Люди ждут — полтора месяца не было матчей. Я почти уверен, что на «Динамо» будет полный стадион и почти все любители футбола в стране будут смотреть нашу игру. Для футболистов это прекрасная возможность показать товар лицом. Мы, конечно же, используем этот фактор при настрое. Только один нюанс: у нас были согласованы два матча с «Сочи» 13-го числа, а чемпионат открывается на день раньше выходных. Мы в принципе уже хотели работать в недельном цикле. Тем более что потом пойдёт много выездов с учётом кубковых игр. Поэтому даже день разницы имеет значение. Приходится корректировать программу подготовки, которая много лет успешно используется. Если бы играли 19-го, всем нам — тренерскому, медицинскому штабу — было бы спокойнее», — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Начало встречи «Балтика» — «Динамо» 18 июля в 20:30 мск.

Полное интервью читайте скоро на «Чемпионате».
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