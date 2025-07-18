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«Скоро увидимся». Рамос обратился к Васкесу, который покинул «Реал» после 10 лет в клубе

«Скоро увидимся». Рамос обратился к Васкесу, который покинул «Реал» после 10 лет в клубе
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Центральный защитник мексиканского «Монтеррея» Серхио Рамос написал трогательное послание бывшему одноклубнику защитнику Лукасу Васкесу, который покинул мадридский «Реал» после 10 лет в первой команде.

«Мой дорогой Лукас, десятилетие в основном составе клуба твоей мечты… Ничего себе, брат! Ты пришёл сюда мальчишкой, а уходишь женатым, с тремя детьми и 23 трофеями. Но главное, что ты оставляешь после себя память о трудолюбии, дисциплине, настойчивости, щедрости, командном духе и той радости в раздевалке, которую мы все так ценили. Ты стал примером как для человека, так и для спортсмена для всех мадридистов. Мы были партнёрами, братьями, всегда доверяли друг другу и никогда не уставали смеяться, а главное — выигрывать вместе. Спасибо за всё, что ты сделал для «Реала». Гордись этим, ведь это невероятно, и знай, что я от всей души желаю тебе всего наилучшего в будущем.

Мы тебя любим и будем по тебе скучать, мой Пико. Скоро увидимся, друг», — написал Рамос на своей странице в соцсетях.

Фото: Соцсети Серхио Рамоса

Фото: Соцсети Серхио Рамоса

Лукас Васкес выиграл Лигу чемпионов УЕФА пять раз в составе мадридского «Реала». Испанец начал выступать за основную команду клуба с лета 2015 года, а в его системе находился с 2007 года.

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