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«Зенит» — Чемпион!» Радимов опубликовал фото с Семаком перед стартом нового сезона РПЛ

«Зенит» — Чемпион!» Радимов опубликовал фото с Семаком перед стартом нового сезона РПЛ
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Бывший российский футболист, а ныне телеэксперт Владислав Радимов выложил пост в своём телеграм-канале, где показал совместную фотографию с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком.

Фото: Телеграм-канал Владислава Радимова

«Зенит» — Чемпион!» — подписал фото Радимов.

Напомним, новый сезон Российской Премьер-лиги начинается 18 июля. Первым матчем сезона-2025/2026 станет встреча московского «Динамо» с «Балтикой». Санкт-петербургский клуб проведёт стартовый матч соревнований с «Ростовом» 20 июля.

Радимову 49 лет. С 2003 по 2008 годы Владислав выступал за сине-бело-голубых, где и завершил карьеру. С 2009 года Радимов входит в число руководителей клуба.

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