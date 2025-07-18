Анчелотти обратился к покинувшему «Реал» Лукасу Васкесу

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти опубликовал послание защитнику Лукасу Васкесу, который покинул мадридский «Реал» после 10 лет в первой команде.

«Лукас, спасибо за твою преданность делу и за то, что ты так достойно представляешь ценности «Реала». Удачи тебе в твоём новом этапе», — написал Рамос на своей странице в соцсетях.

Фото: Соцсети Карло Анчелотти

Васкес играл под руководством Анчелотти с 2021 по 2025 годы. Испанскому защитнику 34 года. ОН находился в системе «Королевского клуба» с 2007-го, но дебютировал в основном составе в 2015-м. За свою карьеру Лукас сыграл 402 матча за первую команду «сливочных» и выиграл 23 трофея.

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