Луис Энрике отправил тренироваться в резервную команду «ПСЖ» Асенсио, Солера и Шкриньяра

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике отправил тренироваться с резервной командой прибывших из аренд футболистов первой команды: испанских игроков Марко Асенсио и Карлоса Солера, а также словацкого защитника Милана Шкриньяра. Об этом сообщает портал Ok Diario.

По информации источника, решение связано с тем, что испанский специалист не рассчитывает на данных футболистов и ждёт, когда клубу удастся их продать. Отмечается, что в резервной команде меньшие нагрузки, в связи с чем у игроков нет высокого риска получить травму и сорвать переход в другой клуб.

Утверждается, что Солер близок к трансферу в испанский «Вильярреал», а Асенсио и Шкриньяра активно связывают с турецким «Фенербахче».

Напомним, Солеру 28 лет. Минувший сезон испанец провёл в аренде в «Вест Хэм Юнайтед». 29-летний Асенсио последние полгода играл по аренде за «Астон Виллу», а 30-летний Шкриньяр выступал в составе «Фенербахче».

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