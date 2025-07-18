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Тренер «Балтики» Талалаев рассказал, что Карпин успел изменить в «Динамо»

Тренер «Балтики» Талалаев рассказал, что Карпин успел изменить в «Динамо»
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Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев высказался о первых месяцах работы Валерия Карпина, который возглавил «Динамо» в июне 2025 года. Отметим, что «Балтика» в 1-м туре РПЛ сыграет с «Динамо».

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
18 июля 2025, пятница. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Ваш штаб наверняка скрупулёзно разобрал «Динамо». Сильно изменилась команда после Лички?
— Сильно.

— На что нам обратить внимание?
— На изменения в прессинге — вообще разные принципы стали по сравнению с тем, что было. На уменьшение разрывов. Команда намного компактнее стала. Личка играл сам, но давал играть сопернику. У Валерия Георгиевича немножко по-другому действует команда. Качество состава тоже повысилось, потому что Глебов, Осипенко, Сергеев — звёзды для российского чемпионата. И стандартные положения — в этом компоненте «Динамо» очень сильно прибавило как в обороне, так и в атаке, — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Андреем Талалаевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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