Новый тренер сборной Польши заявил, что Пробеж ошибся в ситуации с Левандовским

Новый главный тренер сборной Польши Ян Урбан высказался о нападающем Роберте Левандовском, который ранее отказался выступать за команду при предыдущем тренере Михале Пробеже.

«Для меня Левандовски — нападающий, который, если создать ему момент, будет безупречно выполнять свою работу. По моему мнению, Пробеж, бывший тренер, совершил ошибку, отобрав у него капитанскую повязку.

Роберт — очень важная фигура для нашей национальной сборной. Возраст? Извините, но его статистика превосходна, и он делает это в испанской лиге, а не в Саудовской Аравии», — приводит слова Урбана Goal.

Ранее сообщалось, что Левандовски принял решение не играть за польскую сборную из-за «утраты доверия» к тренеру Михалу Пробежу после лишения капитанской повязки, после чего наставник покинул команду.