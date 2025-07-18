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Новый тренер сборной Польши заявил, что Пробеж ошибся в ситуации с Левандовским

Новый тренер сборной Польши заявил, что Пробеж ошибся в ситуации с Левандовским
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Новый главный тренер сборной Польши Ян Урбан высказался о нападающем Роберте Левандовском, который ранее отказался выступать за команду при предыдущем тренере Михале Пробеже.

«Для меня Левандовски — нападающий, который, если создать ему момент, будет безупречно выполнять свою работу. По моему мнению, Пробеж, бывший тренер, совершил ошибку, отобрав у него капитанскую повязку.
Роберт — очень важная фигура для нашей национальной сборной. Возраст? Извините, но его статистика превосходна, и он делает это в испанской лиге, а не в Саудовской Аравии», — приводит слова Урбана Goal.

Ранее сообщалось, что Левандовски принял решение не играть за польскую сборную из-за «утраты доверия» к тренеру Михалу Пробежу после лишения капитанской повязки, после чего наставник покинул команду.

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