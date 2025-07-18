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«Коринтианс» начал переговоры по аренде вингера «Зенита» Мантуана — UOL

«Коринтианс» начал переговоры по аренде вингера «Зенита» Мантуана — UOL
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Бразильский «Коринтианс» начал переговоры с «Зенитом» и представителями универсального латераля санкт-петербургского клуба Густаво Мантуана. Об этом сообщает издание UOL Esporte.

По информации источника, бразильский клуб направил запрос об аренде 24-летнего футболиста на сезон. Отмечается, что сам футболист не против вернуться в «Коринтианс», воспитанником которого он является.

Мантуа перешёл в «Зенит» в июле 2023 года. За это время он провёл 104 матча за клуб во всех турнирах, забив 14 голов и сделав 14 результативных передач. Действующее соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 3,5 млн.

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