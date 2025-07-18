«Приехал не в ту «Кофеманию». Сафонов опубликовал видео с женой, сделав шутливую подпись

Вратарь «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов опубликовал шутливый пост в своём телеграм-канале, где показал видео, где сидит в кафе со своей супругой Мариной Кондратюк.

«Сегодня джетлаг поднял меня в 5:30 утра. И ведь могло что-то произойти, но я приехал не в ту «Кофеманию», – подписал пост с видео Сафонов в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео с дракой, в которой участвует бывший футболист «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов. Инцидент зафиксирован в мае в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году произошла драка с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые позже были осуждены за побои и хулиганство, а освободились в сентябре 2019 года.

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