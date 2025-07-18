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«Рома» предложила «Фламенго» € 25 млн за переход Уэсли. Игрока пытается подписать «Зенит»

«Рома» предложила «Фламенго» € 25 млн за переход Уэсли. Игрока пытается подписать «Зенит»
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Итальянская «Рома» сделала новое предложение «Фламенго» по трансферу защитника Уэсли Франка в размере € 25 млн. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, спортивный директор «Ромы» Фредерик Массара считает, что бразильцы согласятся продать игрока на подобных условиях. Отмечается, что ранее «Фламенго» отклонил первое предложение римлян в размере € 20 млн + € 2 млн в виде бонусов.

Напомним, ранее Уэсли отказался от варианта с продолжением карьеры в санкт-петербургском «Зените», который также предлагал красно-чёрным € 25 млн (€ 28 млн с учётом бонусов) за переход 21-летнего правого защитника.

Уэсли выступает за основную команду «Фламенго» с зимы 2023 года. Согласно информации Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 20 млн. Контракт защитника с клубом действует до конца 2028 года.

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