Корнаухов оценил готовность «Динамо» с Карпиным бороться за чемпионство в новом сезоне РПЛ

Экс-защитник ЦСКА Олег Корнаухов поделился ожиданиями от игры московского «Динамо» в новом сезоне чемпионата России под руководством Валерия Карпина.

«Сейчас «Динамо» действительно готово бороться за чемпионство, за тройку. На это будет очень интересно смотреть, потому что те принципы, которые проповедует Карпин, они приносят результат, они приносят плоды. В «Динамо» футболисты немного другого уровня, чуть выше, чем в «Ростове», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

Карпин возглавил «Динамо» в июне 2025 года. Новый сезон чемпионата России стартует 18 июля. В первом туре РПЛ «Динамо» встретится с «Балтикой». Матч состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена», — начало – 20:30 мск.