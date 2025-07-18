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TNT Sports обновил рейтинг претендентов на «Золотой мяч». Дембеле не попал даже в топ-3

Известный портал TNT Sports обнародовал новый рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» 2025 года на середину июля.

Лидировавший в июньском обновлении португальский хавбек «ПСЖ» Витинья, выигравший с парижанами квадрупл, а со сборной Португалии Лигу наций, опустился на вторую строчку. Долгое время возглавлявший данный рейтинг французский вингер парижского гранда Усман Дембеле стал четвёртым. В свою очередь, первую строчку теперь занимает 18-летний испанский крайний нападающий, звезда «Барселоны» Ламин Ямаль.

Полный рейтинг претендентов на «Золотой мяч»:

1. (3) Ламин Ямаль («Барселона»).

2. (1) Витинья («ПСЖ»).

3. (не был в топ-10) Коул Палмер («Челси»).

4. (2) Усман Дембеле («ПСЖ»).

5. (4) Рафинья («Барселона»).

6. (5) Нуну Мендеш («ПСЖ»).

7. (6) Ашраф Хакими («ПСЖ»).

8. (7) Мохамед Салах («Ливерпуль»).

9. (8) Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»).

10. (9) Килиан Мбаппе («Реал»).

Отметим, грузинский вингер парижан Хвича Кварацхелия выбыл из десятки (ранее занимал 10-е место) после обновления. Его место занял английский хавбек «Челси» Коул Палмер, ставший лучшим игроком клубного чемпионата мира и сразу ворвавшийся в топ-3.

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