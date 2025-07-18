Гасилин: Талалаев — один из немногих тренеров, которые берут команды и выводят в РПЛ

Экс-нападающий «Зенита» и телеэксперт Алексей Гасилин высказался о главном тренере «Балтики» Андрее Талалаеве.

«Талалаев — один из немногих тренеров, которые берут команды и выводят в РПЛ. По РПЛ можно вспомнить его работу в «Крыльях Советов», его хорошую работу с «Ахматом». Сейчас «Балтика» немножко отличается от этих команд. Она очень системная команда, очень тренерская команда, мы понимаем, какой футбол Талалаев ставит и в какой футбол он играет, за счёт прессинга, за счет хороших физических возможностей игроков, — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

Новый сезон чемпионата России стартует 18 июля. В первом матче «Балтика» встретится с «Динамо». Матч состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена», — начало – 20:30 мск.

По итогам прошлого сезона «Балтика» выиграла Первую лигу и получила путёвку в РПЛ.