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Андрей Талалаев охарактеризовал новых легионеров «Балтики»

Андрей Талалаев охарактеризовал новых легионеров «Балтики»
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Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев высказался о новых легионерах клуба перед стартом нового сезона чемпионата России.

«Мало команд играют без большого нападающего, хотя бы для варианта Б. У всех клубов, ставящих серьёзные задачи, они есть. Мы проработали российский рынок с нашими возможностями и не смогли решить этот вопрос. Поэтому выбор пал на Оффора. Во-первых, он адаптирован к Европе. Во-вторых, у них может сложиться хорошая нигерийская связка с Тентоном. Плюс хороший возраст: обоим по 25 лет. Я думаю, это шаг не только в сегодня с точки зрения результата, но и в ближайшее будущее, в плане развития команды.

Мурид — это шестёрка-восьмёрка с большим объёмом. У нас в центральной линии не было никого с ростом ниже 183 см. Мы специально искали маленького, быстрого, резкого игрока а-ля Барриос. Жёсткого, голодного до мяча, борьбы. Мурида мы тоже вели с зимы. Переговоры были долгими и тяжёлыми, и хорошо, что нам удалось его подписать. Но тут такая же проблема, как и с Оффором: слишком поздно приехал. Ему тоже какое-то время придётся вливаться в тренировочный процесс. Тентон три года подряд входил в топ-3 лучших бомбардиров в Армении — и уже у нас забил два в одной контрольной игре с командой РПЛ. Ковач — лидер и вице-капитан «Партизана», что ещё говорить? В средней линии может сыграть на любой позиции в любой схеме. Ковач хорош универсализмом: может и обороняться, и атаковать. Может быть, чуть-чуть пока не хватает тонкости в атаке. Если он и там добавит, это уже будет игрок, наверное, не для России. Мне очень нравятся такие универсальные футболисты. Другой вопрос, как быстро Стефан адаптируется, — всё-таки футбол в Сербии и Лиге Европы немного другой. Мы часто беседуем. Ковач одним из первых приехал и уже в полной мере прочувствовал специфику нашей работы. Очень надеюсь, что и отдача от него пойдёт быстрее всех», — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Андреем Талалаевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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