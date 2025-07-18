«Реал» объявил о завершении финансового года с рекордной выручкой

Мадридский «Реал» на своём официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором говорится, что клуб завершает финансовый год — 2024/2025 с чистой прибылью, которая достигла € 24 млн, увеличившись на 56% относительно прошлого года (на € 9 млн).

Выручка клуба без учёта трансферов за финансовый год — 2024/2025 составила рекордные € 1,185 млрд, что на 10% больше по сравнению с предыдущим. Ранее ни одной другой футбольной команде не удавалось преодолеть отметку в € 1 млрд. Показатель EBITDA (Объём прибыли. — Прим. «Чемпионата») составил € 242,9 млн, что также является рекордом для клуба.

Отмечается, что собственный капитал «Реала» возрос до € 598 млн. Коэффициент долга равен 0, что Чуказывает на высокую платёжеспособность и финансовую независимость клуба». В свою очередь, чистый долг клуба, без учёта займов на реконструкцию стадиона, составил € 12 млн. Непогашенный остаток по кредитам равен € 1,132 млрд.

Почему «Реал Мадрид» — лучший клуб XX века: