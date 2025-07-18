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Игорь Корнеев: не ожидаю никакого сюрприза в матче «Зенита» с «Ростовом»

Игорь Корнеев: не ожидаю никакого сюрприза в матче «Зенита» с «Ростовом»
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев поделился ожиданиями от предстоящего матча сине-бело-голубых с «Ростовом» в 1-м туре Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, «Зенит» — явный фаворит матча. «Ростов» обычно хорошо физически готов к сезонам, но «Зенит» сделал хорошие трансферы, а у «Ростова», скорее, потерь больше… Не ожидаю никакого сюрприза в этой игре», — сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч «Зенит» — «Ростов» пройдёт 20 июля на петербургской «Газпром Арене» и начнётся в 18:00 мск. В прошедшем сезоне сине-бело-голубые заняли в РПЛ второе место, жёлто-синие финишировали восьмыми.

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