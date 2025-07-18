«Интер» и «Аталанта» не сошлись в цене по Лукману — Фабрицио Романо

Миланский «Интер» сделал первое официальное предложение по трансферу форварда «Аталанты» Адемолы Лукмана — € 40 млн. Однако бергамаски отклонили запрос. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По данным источника, нигерийский нападающий выразил желание покинуть клуб, но руководство «Аталанты» сохраняет жёсткую позицию по отношению к итальянским клубам и не отпустит футболиста менее чем за € 50 млн.

Контракт игрока действует до 2027 года, а его рыночная стоимость по данным Transfermarkt составляет € 60 млн. В сезоне 2024/25 Лукман провёл 40 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и сделал семь результативных передач. Он остаётся одним из самых результативных футболистов команды.

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