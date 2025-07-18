Корнеев назвал игрока «Зенита», который должен сыграть в атаке в матче с «Ростовом»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев поделился ожиданиями от состава сине-бело-голубых в матче с «Ростовом» в 1-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Думаю, что в нападении у «Зенита» сезон начнёт Лусиано, а дальше тренеры будут смотреть. По поводу Жерсона надо понимать, что он играл на клубном чемпионате мира и почти не отдохнул летом. Его будут вводить в состав по мере возможности», — сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч «Зенит» — «Ростов» пройдёт 20 июля на петербургской «Газпром Арене» и начнётся в 18:00 мск. В прошедшем сезоне сине-бело-голубые заняли в РПЛ второе место, жёлто-синие финишировали восьмыми.

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