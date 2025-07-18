Корнеев — об уходе Бериши из «Ахмата»: футболист с таким характером должен играть

Бывший футболист сборной России Игорь Корнеев высказался об уходе Бернарда Бериши из грозненского «Ахмата».

«Этот футболист как часть души «Ахмата». Настоящий боец, который никогда не сдавался. Да, ради победы он был готов на всё, мы это помним, но зато никто не упрекнёт его в равнодушии. Для такого человека очень важно играть. Когда он перестал попадать в основу, это не могло не вызвать проблемы. Футболист с таким характером должен играть», — сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Бериша защищал цвета «Ахмата» с 2017 года. За это время он принял участие в 199 официальных матчах, в которых отметился 28 голами и 23 результативными передачами. 17 июля клуб объявил о расторжении контракта с футболистом по взаимному соглашению сторон. В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиге полузащитник сыграл 13 встреч и записал на свой счёт одну голевую передачу.

Напомним, новый сезон РПЛ стартует 18 июля. В 1-м туре «Ахмат» 20 июля примет казанский «Рубин».

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