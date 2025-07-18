Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Корнеев — об уходе Бериши из «Ахмата»: футболист с таким характером должен играть

Корнеев — об уходе Бериши из «Ахмата»: футболист с таким характером должен играть
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной России Игорь Корнеев высказался об уходе Бернарда Бериши из грозненского «Ахмата».

«Этот футболист как часть души «Ахмата». Настоящий боец, который никогда не сдавался. Да, ради победы он был готов на всё, мы это помним, но зато никто не упрекнёт его в равнодушии. Для такого человека очень важно играть. Когда он перестал попадать в основу, это не могло не вызвать проблемы. Футболист с таким характером должен играть», — сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Бериша защищал цвета «Ахмата» с 2017 года. За это время он принял участие в 199 официальных матчах, в которых отметился 28 голами и 23 результативными передачами. 17 июля клуб объявил о расторжении контракта с футболистом по взаимному соглашению сторон. В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиге полузащитник сыграл 13 встреч и записал на свой счёт одну голевую передачу.

Напомним, новый сезон РПЛ стартует 18 июля. В 1-м туре «Ахмат» 20 июля примет казанский «Рубин».

Видео: ЦСКА и «Ахмат» сыграли вничью в товарищеском матче

Материалы по теме
Официально
«Ахмат» объявил об уходе Бериши. Бернард выступал за клуб более восьми лет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android