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Джованни Рейна может перейти в «Парму» — Ди Марцио

Джованни Рейна может перейти в «Парму» — Ди Марцио
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джованни Рейна может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, «Парма» предложила за американского хавбека около € 6 млн плюс бонусы, однако немецкий клуб рассчитывает получить немного больше.

22-летний футболист рассматривается как приоритетная трансферная цель для итальянского клуба. «Парма» предложила игроку трёхлетний контракт с опцией выкупа за € 25 млн.

В минувшем сезоне Джованни Рейна провёл 26 матчей за дортмундскую «Боруссию» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и отдал одну результативную передачу.

Видео: Игроки «Боруссии» встретили Аллера после победы в Кубке Африки

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