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Талалаев: говорят про Новороссийск и РПЛ. Но даже в городе у моря нет поля натурального!

Талалаев: говорят про Новороссийск и РПЛ. Но даже в городе у моря нет поля натурального!
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал организацию предсезонных сборов команды и сложности, с которыми столкнулся клуб.

«Мы не знали свой календарь матчей, когда планировали сборы. Закладывались на то, что у нас достаточно южных команд и в июле-августе «Балтике» наверняка придётся играть на юге. Но календарь всё расставил совершенно иначе. Второй момент — соперники, третий — качественные поля. В Москве мы не смогли найти натуральный газон. С ними у нас и так было сложно, а тут ещё и «Химки» меняют естественное поле на искусственное. Видите, куда движется современный футбол.

Я в одном ответе могу два вопроса зацепить. Пожелание к составителям календаря — чтобы он составлялся как в хоккее: заблаговременно и сразу до конца сезона, без изменений. И хотелось бы, чтобы натуральных полей у нас было побольше. А то смотрю передачу, рассказывают: Новороссийск, выход в Премьер-Лигу… Так у нас даже в городе у моря нет поля натурального! Поэтому Сочи для нас был чуть ли не единственным вариантом, где все три фактора сошлись. Плюс туда летают самолёты, а значит, есть возможность достаточно быстро привозить футболистов», — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В 1-м туре РПЛ 18 июля калининградская «Балтика» встретится в гостях с московским «Динамо». Начало встречи запланировано на 20:30 мск.

Полное интервью с Андреем Талалаевым читайте скоро на «Чемпионате».

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