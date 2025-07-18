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ХИК сотворил исторический камбэк в Лиге конференций

ХИК сотворил исторический камбэк в Лиге конференций
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Финский ХИК вышел во второй раунд квалификации Лиги конференций, обыграв фарерский «Рунавик» со счётом 5:0 в ответном матче. В первом противостоянии команда с Фарерских островов одержала победу 4:0.

Лига конференций . 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
17 июля 2025, четверг. 19:00 МСК
ХИК
Хельсинки, Финляндия
Окончен
5 : 0
ДВ
Рунавик
Рунавик, Фарерские острова
1:0 Лингман – 18'     2:0 Ринг – 53'     3:0 Хостикка – 79'     4:0 Анцулас – 90+4'     5:0 Хостикка – 93'    
Удаления: нет / Ness – 15'

Ответная встреча прошла в Хельсинки. ХИК с 15-й минуты имел численное преимущество — один из игроков «Рунавика» был удалён. Финский клуб нанёс 60 ударов по воротам соперника, 15 из которых пришлись в створ, и подал 20 угловых.

Четвёртый мяч был забит на 90+4-й минуте, благодаря чему счёт по сумме двух встреч стал равным — 4:4. Игра перешла в дополнительное время, где на третьей минуте Сантери Хостикка забил пятый гол, обеспечив итоговый результат 5:0.

Во втором раунде ХИК встретится с клубом «Арда» из Болгарии.

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