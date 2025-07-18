ХИК сотворил исторический камбэк в Лиге конференций

Финский ХИК вышел во второй раунд квалификации Лиги конференций, обыграв фарерский «Рунавик» со счётом 5:0 в ответном матче. В первом противостоянии команда с Фарерских островов одержала победу 4:0.

Ответная встреча прошла в Хельсинки. ХИК с 15-й минуты имел численное преимущество — один из игроков «Рунавика» был удалён. Финский клуб нанёс 60 ударов по воротам соперника, 15 из которых пришлись в створ, и подал 20 угловых.

Четвёртый мяч был забит на 90+4-й минуте, благодаря чему счёт по сумме двух встреч стал равным — 4:4. Игра перешла в дополнительное время, где на третьей минуте Сантери Хостикка забил пятый гол, обеспечив итоговый результат 5:0.

Во втором раунде ХИК встретится с клубом «Арда» из Болгарии.