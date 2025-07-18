Новая тренировочная база «Манчестер Юнайтед» за £ 50 млн откроется в августе
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Тренировочная база «Манчестер Юнайтед» стоимостью £ 50 млн будет готова к возвращению команды Рубена Аморима из США 4 августа. Последний год футболисты занимались на полях академии — основное здание в Каррингтоне проходило полную реконструкцию.
По данным The Times, объект включает современный медицинский центр, криокамеры, обновлённый спортзал и зону восстановления. На верхнем уровне — зона отдыха и парикмахерская. Это первая база в стране с полноценным барбершопом.
Часть административного персонала переедет из офиса на «Олд Траффорд» — клуб планирует сделать Каррингтон основным операционным центром.
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