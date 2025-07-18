Талалаев отреагировал на информацию об интересе «Балтики» к молодым защитникам «Зенита»

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев отреагировал на информацию об интересе клуба к молодым защитникам санкт-петербургского «Зенита».

— 19-летних защитников «Зенита» Бардачёва и Обонина ещё ждёте?

— На этот вопрос вам Армен Маргарян [спортивный директор «Балтики»] только сможет ответить. Мы работаем с несколькими клубами, у которых хорошие школы. Посмотрели защитников из «Краснодара», «Зенита», «Ростова». Двое даже прошли медосмотр и играли в товарищеских матчах. Более того, у нас был парень, который уже в 17 лет играет в еврокубках. Мы определились, но сейчас самое главное — договориться. Мы думаем не только о сегодняшнем дне, но ещё и о завтрашнем и даже послезавтрашнем, — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Андреем Талалаевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.