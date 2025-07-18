Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Балтика. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Талалаев отреагировал на информацию об интересе «Балтики» к молодым защитникам «Зенита»

Талалаев отреагировал на информацию об интересе «Балтики» к молодым защитникам «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев отреагировал на информацию об интересе клуба к молодым защитникам санкт-петербургского «Зенита».

— 19-летних защитников «Зенита» Бардачёва и Обонина ещё ждёте?
— На этот вопрос вам Армен Маргарян [спортивный директор «Балтики»] только сможет ответить. Мы работаем с несколькими клубами, у которых хорошие школы. Посмотрели защитников из «Краснодара», «Зенита», «Ростова». Двое даже прошли медосмотр и играли в товарищеских матчах. Более того, у нас был парень, который уже в 17 лет играет в еврокубках. Мы определились, но сейчас самое главное — договориться. Мы думаем не только о сегодняшнем дне, но ещё и о завтрашнем и даже послезавтрашнем, — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Андреем Талалаевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android