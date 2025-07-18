Расписание матчей 1-го тура чемпионата России — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 18 июля, матчем «Динамо» Москва — «Балтика» стартует 1-й тур чемпионата России сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием стартового тура.
Расписание матчей 1-го тура РПЛ (время московское):
18 июля, пятница:
20:30. «Динамо» Москва — «Балтика».
19 июля, суббота:
15:30. «Акрон» — «Крылья Советов»;
18:00. «Локомотив» — «Сочи»;
20:30. «Спартак» — «Динамо» Махачкала.
20 июля, воскресенье:
15:30. «Пари Нижний Новгород» — «Краснодар»;
18:00. «Зенит» — «Ростов»;
20:30. «Ахмат» — «Рубин».
21 июля, понедельник:
17:30. «Оренбург» — ЦСКА.
В сезоне-2024/2025 чемпионом страны стал «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 67 очков за 30 матчей. Второе место занял санкт-петербургский «Зенит» (66), третье — московский ЦСКА (59).