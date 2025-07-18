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Расписание матчей 1-го тура чемпионата России по футболу 2025/2026

Расписание матчей 1-го тура чемпионата России — 2025/2026 по футболу
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Сегодня, 18 июля, матчем «Динамо» Москва — «Балтика» стартует 1-й тур чемпионата России сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием стартового тура.

Расписание матчей 1-го тура РПЛ (время московское):

18 июля, пятница:

20:30. «Динамо» Москва — «Балтика».

19 июля, суббота:

15:30. «Акрон» — «Крылья Советов»;
18:00. «Локомотив» — «Сочи»;
20:30. «Спартак» — «Динамо» Махачкала.

20 июля, воскресенье:

15:30. «Пари Нижний Новгород» — «Краснодар»;
18:00. «Зенит» — «Ростов»;
20:30. «Ахмат» — «Рубин».

21 июля, понедельник:

17:30. «Оренбург» — ЦСКА.

В сезоне-2024/2025 чемпионом страны стал «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 67 очков за 30 матчей. Второе место занял санкт-петербургский «Зенит» (66), третье — московский ЦСКА (59).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
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