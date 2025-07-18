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Расписание матчей чемпионата России по футболу 2025/2026 на 18 июля

Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 18 июля
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Сегодня, 18 июля, матчем «Динамо» Москва — «Балтика» стартует 1-й тур чемпионата России сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 18 июля (время — московское):

20:30. «Динамо» Москва — «Балтика».

В сезоне-2024/2025 чемпионом страны стал «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 67 очков за 30 матчей. Второе место занял санкт-петербургский «Зенит» (66), третье — московский ЦСКА (59). Российскую Премьер-Лигу покинули подмосковные «Химки», не получив лицензию, и воронежский «Факел». Новичками лиги стали калининградская «Балтика» и «Сочи».

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
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