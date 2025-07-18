Андрей Талалаев: даже я иногда не успеваю за идеями и решениями Уткина

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев высказался о полузащитнике своей команды Данииле Уткине. Напомним, Уткин перешёл в «Балтику» на правах аренды из «Ростова».

«Я бы хотел подчеркнуть: для меня каждый наш футболист ценен. Это касается как обоймы, оставшейся с Первой лиги, так и новичков. Я готов про любого из них говорить долго, а в данный момент просто отвечаю на конкретные вопросы. У нас есть в команде умные футболисты, которые умеют управлять ритмом, темпом, направлением игры, переводить быстрые атаки в позиционные и наоборот, отдавать тонкие передачи. Уткин — это продукт школы «Краснодара», с левой ногой. Все говорят, что ему немножко не хватает скорости, но по скорости мышления он опережает многих. Я иногда не успеваю за его идеями и решениями!

Самый главный вопрос — это быстрота набора формы. В «Ахмате» Даня два месяца адаптировался под наши требования. В итоге сумел перебороть себя, и пошёл результат: и Уткин выдал приличные цифры, и команда поднялась, играла в интересный футбол. Концовку прошлого сезона он не играл в «Ахмате», но я надеюсь, что мы его восстановим, и его опыт нам поможет. Очень часто путают разные типы лидеров — в жизни, на поле, в раздевалке. Даня неброский, но играет важную роль в коллективе», — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.