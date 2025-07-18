Андрей Талалаев: Радимов в жизни и перед камерами — это две разные персоны

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев высказался о футбольном эксперте Владиславе Радимове.

— Радимов очень образно анонсировал предстоящий матч: «Это будет короткое замыкание. Обстановка будет наэлектризована так — мало не покажется». Не сгущает красок Владислав?

— Вы знаете, Влад в жизни и перед камерами — это две разные персоны. Когда мы работаем под софитами, главное — шоу. И это касается многих людей. Я благодарен многим футбольным специалистам за высокую оценку нашего качества игры. А Радимов с Аршавиным были на нашем матче с «Зенитом» и затем позволили себе несколько комплиментов в наш адрес. Здесь вопрос, скорее, в уровне готовности команд. А как себя будет вести наш тренерский штаб или динамовский — это уже личное дело каждого, — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.