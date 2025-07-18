Талалаев рассказал, как удалось пригласить в «Балтику» шестикратного чемпиона Венгрии

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев рассказал о подписании контракта с 29-летним боснийским защитником Элдаром Чивичем.

«Когда человек завоёвывает шесть чемпионств подряд, это не просто абстрактное представление, как выигрывать, а огромный практический опыт, помноженный на лидерские качества.

Чивича мы уговаривали с декабря. У нас была конференц-связь: я общался с ним, его агентом. Наш спортивный директор с зимы начал эту работу, руководители принимали ключевые решения.

Определённые трансферы сегодня тяжело осуществить в силу геополитических событий, которые происходят в мире. Рынок достаточно узок. Мы работали по балканцам, Африке и Латинской Америке. Плюс у нас и так достаточно развитая испаноговорящая диаспора в команде: помимо игроков, есть физиотерапевт из Аргентины. Мы не хотели её ещё сильнее расширять, чтобы не создавать внутри коллектива группировки. Учитывали все факторы. Но сложности всё равно остаются», — рассказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Левый защитник Элдар Чивич с июля 2019 года выступал за «Ференцварош» из Будапешта, в составе которого стал шестикратным чемпионом Венгрии.

Полное интервью с Андреем Талалаевым читайте скоро на «Чемпионате».

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