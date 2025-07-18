Талалаев: после победы над «Зенитом» подбородочек у наших игроков взлетел очень сильно

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев вспомнил о победе своей команды над «Зенитом» в товарищеском матче (2:1). Игра прошла 6 июля.

«У нас достаточно уверенная в себе команда и тренерский штаб. В дополнительном глотке уверенности мы особо не нуждались. Мы знаем, куда идём, как и что делаем. У нас достаточно опыта. Проблема наших, славянских, футболистов заключается в том, что у нас уверенность очень быстро перерастает в самоуверенность. Поэтому даже хорошо, что один из последних спаррингов с «Сочи» мы не выиграли. Это немножко позволяет поставить на место игроков перед матчем с «Динамо». А то подбородочек у них взлетел очень сильно (улыбается). Здесь очень важен баланс: чтобы уверенность не переросла в самоуверенность. Минут 60 я был очень доволен качеством игры, но не стал бы переоценивать то, что происходило на поле.

Всё-таки смешанные составы были и у нас, и у них. А во-вторых, готовность наверняка была разной. Я не знаю, какую работу проводил Семак, но чётко знаю, что делали мы. У нас как раз отменилась тренировка из-за перелёта, и мы однозначно были чуть свежее «Зенита». Возможно, в имиджевом плане эта победа очень важна для клуба, но для нашей правильной работы результат не имел большого значения. Говорю абсолютно честно и откровенно. Если бы мы сыграли вничью или проиграли в один мяч, я бы не очень сильно расстроился», — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.